به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد عمده فروشی برنج برای گرانفروشی برنج به میزان ۳۲۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۶ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از واحد سوپر مارکت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.