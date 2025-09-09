دارالمومنین همدان در آستانه سالروز میلاد رسول خوبی‌ها، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) سراسر غرق در نور، شادی و سرور است.

در آستانه ۱۷ ربیع الاول؛ دارالمومنین همدان سراسر نور و شادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان، قشر‌های مختلف مردم در هفته وحدت، با چراغانی و آذین بندی خیابان ها، معابر، میدان‌ها و سر در اداره‌ها و منازل، جلوه‌ای ویژه به جای جای استان همدان بخشیده‌اند.

شیفتگان و عاشقان پیامبر رحمت، با برگزاری آیین‌های جشن و شادی در نقاط مختلف و توزیع گل، نقل و شیرینی این هفته را به یکدیگر تبریک می‌گویند.

ربیع یعنی بهار و چه بهاری از ربیع‌الاول بهاری‌تر که میلاد عصاره خلقت پیامبر گرامی اسلام را در خود جای داده است.