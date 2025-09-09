به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طبق بررسی آخرین نقشه های تراز میانی جو، از پس فردا شاهد ورود سامانه بارشی به سطح آذربایجان غربی خواهیم بود و این سامانه طی روز پنجشنبه در مناطق نیمه شمالی استان سبب رگبارهای باران و رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.

با توجه به موقتی بودن این سامانه، از روز جمعه بتدریج شاهد خروج آن از سطح استان خواهیم بود.

بر اساس تعمیق ناوه بارشی در روز پنجشنبه، احتمال رگبارهای خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط مرکزی و جنوبی استان آذربایجان غربی نیز وجود دارد.

طبق هشدار زرد صادر شده در اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی و ماهیت رگباری بارش ها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها طی روز پنجشنبه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.