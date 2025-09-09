

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر عامل برق منطقه‌ای یزد گفت: فاز نخست نیروگاه ۲۰ مگاواتی فرید غدیر در شهرستان بهاباد با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد که ۱۰ مگاوات از ظرفیت آن وارد مدار خدمت شد.

موسوی افزود: همچنین نیروگاه خورشیدی مجتمع فولاد اردکان با ظرفیت ۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد تومان و نیروگاه سبز انرژی خورشید (الماس انرژی نگین) در شهر خرانق اردکان با ظرفیت ۳ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی عنوان کرد: این نیروگاه‌ها همزمان با استان‌های تهران، اصفهان، قم، مرکزی، سمنان، البرز و گلستان به بهره برداری رسید.