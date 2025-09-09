بهسازی و شاداب سازی ۱۸۰ مدرسه لرستان با طرح شهید عجمیان
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان گفت: تابستان امسال ۱۸۰مدرسه درس در استان لرستان در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب سازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان گفت: طرح شهید عجمیان در استان لرستان با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس مناطق کمبرخوردار در حال اجراست.
سید سجاد خلفوند افزود: در این طرح گروههای جهادی مردمی به طور داوطلبانه به رنگآمیزی، نقاشی، تعمیرات و سایر فعالیتها در مدارس میپردازند.
خلفوند با بیان اینکه این طرح با حمایت و تأمین تجهیزات از سوی سازمان نوسازی مدارس و مشارکت خیرین انجام میشود گفت: در تابستان امسال ۱۸۰مدرسه درس در سراسر استان بهسازی و شاداب سازی شدند.
به گفته وی این طرح به عنوان گامی مهم در جهت محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت محیط آموزشی برای دانشآموزان محروم استان لرستان شناخته میشود.