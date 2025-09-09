مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: طرح نظارتی ویژه به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در این استان از چهارم شهریور آغاز شده و تا نوزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور، مدیر کل تعزیرات قم به طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح با محوریت اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم و در قالب گشت‌های مشترک همراه با بازرسان دستگاه‌های متولی بازار اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف طرح نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه انواع نوشت‌افزار، لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید است.

مدیر کل تغزیرات حکومتی با دعوت از شهروندان و اولیای دانش‌آموزان برای مشارکت در اجرای این طرح، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه و قیمت‌گذاری لوازم مدرسه، مردم می‌توانند موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و یا از طریق پایگاه اینترنتی tazirat ۱۳۵.ir به کارشناسان حقوقی تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.