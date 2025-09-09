یک تن و ۲۴۵ کیلوگرم اثر تقلبی و غیر مجاز در شهرستان بردسکن کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهی درونه حین کنترل خودرو‌های عبوری محور طبس- بردسکن به یک دستگاه وانت نیسان که به سمت استانی دیگر در تردد بود مشکوک و خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌ زاده افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف یک تن و ۲۴۵ کیلوگرم عسل تقلبی و غیر مجاز شدند.

وی ادامه داد: سه متخلف در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.