\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06a9\u06cc\u0634\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0698\u0626\u0648\u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u0646\u062c \u062f\u0647\u0645 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0661\u06f6 \u0648 \u06f4\u0662 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0686\u0627\u0631\u06a9 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.