تجلیل از خیرین سلامت و آموزش استان البرز
در همایش بزرگ تجلیل از خیرین که به همت استانداری البرز برگزار شد، جمعی از خیرین فعال در حوزههای مختلف از جمله خانواده، سلامت، ازدواج، اصناف، آزادی زندانیان، واحدهای صنعتی و مدرسهسازی گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به تأثیرات مثبت خیرین در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی استان، گفت: خیرین نیکوکار نقش بسیار مهمی در پیشرفت استان دارند و بخش قابل توجهی از موفقیتها و دستاوردهای ما را مدیون تلاشهای این عزیزان هستیم.
او افزود: کمکهای خیرین در حوزههای مختلف، از جمله سلامت و آموزش، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی، نشاندهنده همدلی و همیاری آنها با جامعه است.
کاظمینی همچنین به برخی ازطرح های موفقی که با حمایت خیرین به ثمر نشستهاند، اشاره کرد و گفت: این طرح ها نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کردهاند، بلکه به توسعه زیرساختهای استان نیز کمک شایانی کرده اند.
او از خیرین خواست تا همچنان با انگیزه و اشتیاق به فعالیتهای خود ادامه دهند و برای خدمت به جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند.
در پایان این همایش، از برخی خیرین نیکوکار با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد. این اقدام نه تنها نشاندهنده قدردانی از زحمات آنها بود، بلکه انگیزهای برای دیگر افراد جامعه نیز به شمار میرفت تا برای کمک به نیازمندان و توسعه استان گام بردارند.
این همایش به عنوان یک رویداد مهم اجتماعی، فرصتی بود تا جامعه به اهمیت کار خیر و نقش آن در پیشرفت و توسعه استان پی ببرد و از تلاشهای خیرین نیکوکار قدردانی کند. امید است که این رویدادها ادامه یابد و فرهنگ نیکوکاری در جامعه بیش از پیش ترویج یابد.