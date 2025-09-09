در همایش بزرگ تجلیل از خیرین که به همت استانداری البرز برگزار شد، جمعی از خیرین فعال در حوزه‌های مختلف از جمله خانواده، سلامت، ازدواج، اصناف، آزادی زندانیان، واحد‌های صنعتی و مدرسه‌سازی گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به تأثیرات مثبت خیرین در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی استان، گفت: خیرین نیکوکار نقش بسیار مهمی در پیشرفت استان دارند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌ها و دستاورد‌های ما را مدیون تلاش‌های این عزیزان هستیم.

او افزود: کمک‌های خیرین در حوزه‌های مختلف، از جمله سلامت و آموزش، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی، نشان‌دهنده همدلی و همیاری آنها با جامعه است.

کاظمینی همچنین به برخی ازطرح های موفقی که با حمایت خیرین به ثمر نشسته‌اند، اشاره کرد و گفت: این طرح ها نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرده‌اند، بلکه به توسعه زیرساخت‌های استان نیز کمک شایانی کرده اند.

او از خیرین خواست تا همچنان با انگیزه و اشتیاق به فعالیت‌های خود ادامه دهند و برای خدمت به جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند.

در پایان این همایش، از برخی خیرین نیکوکار با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده قدردانی از زحمات آنها بود، بلکه انگیزه‌ای برای دیگر افراد جامعه نیز به شمار می‌رفت تا برای کمک به نیازمندان و توسعه استان گام بردارند.

این همایش به عنوان یک رویداد مهم اجتماعی، فرصتی بود تا جامعه به اهمیت کار خیر و نقش آن در پیشرفت و توسعه استان پی ببرد و از تلاش‌های خیرین نیکوکار قدردانی کند. امید است که این رویداد‌ها ادامه یابد و فرهنگ نیکوکاری در جامعه بیش از پیش ترویج یابد.