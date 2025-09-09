به مناسبت هفته وحدت، جشن بزرگ مردمی با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و فعالان فرهنگی در تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد بزرگداشت هفته وحدت گفت: مراسم جشن بزرگ مردمی امت محمد (ص) با هدف تبیین اهمیت وحدت میان مسلمانان و تقویت همبستگی ملی، دیشب با تلاوت آیاتی از قرآن کریم در محل میدان نماز تربت جام آغاز شد و با اجرای برنامه‌ های متنوع فرهنگی و هنری ادامه یافت.

علی اکرامی افزود: همچنین اجرای سرود‌های وحدت‌ آفرین، بازی‌ های محلی و تواشیح، از جمله بخش‌ های مورد توجه این رویداد مردمی بود.

هفته وحدت هر ساله از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌ الاول به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و با هدف نزدیک‌ تر شدن پیروان مذاهب مختلف اسلامی گرامی داشته می‌ شود.