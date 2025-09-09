به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲:۲۹ بامداد روز سه شنبه «۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی باری پیکان وانت در محور شوط به مرگنلر (سه راهی رو ستای سنق) اعلام شد.

وی افزود:بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر هلال احمر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۲ مصدوم داشت که بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.