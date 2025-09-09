توسعه ساختار در حوزه میراثفرهنگی شهرستانهای چهاربرج، میرآباد و باروق نویدبخش روزهای خوب است
مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: توسعه ساختار و تقویت سرمایه انسانی در حوزه میراثفرهنگی شهرستانهای چهاربرج، میرآباد و باروق نویدبخش روزهای خوب برای توسعه و رونق گردشگری در این شهرستانها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سیدامیر سیدمومنی در نشست شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و با حضور فرمانداران و شهرداران شهرهای چهاربرج، باروق و میرآباد ضمن تبریک هفته وحدت اظهار کرد: وحدت را نباید به صورت یک رویداد تقویمی بلکه باید بهصورت یک پیام الهی نگاه کرده و همگی همدل در کنار هم بوده و مشکلات را کنار گذاشته و به اشتراکات تمرکز کرد.
مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: رویکرد مدیران ارشد آذربایجان غربی در حوزه گردشگری یک رویکرد مثبت و نویدبخش است و همین امر مسئولیت ما را خطیر میکند و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تغییر ساختار اداری این وزارتخانه سعی در توزیع متوازن عدالت در استانها و شهرستانهای مختلف دارد که در این راستا رویکرد مثبت وزیر میراثفرهنگی در حوزه تقویت زیرساختها و ساختار اداری این وزارتخانه جای تقدیر داشته و در سایه این رویکرد تعدادی چهار هزار و ۲۴۰ پست جدید به ساختار وزارتخانه اضافه شده و برای امنای اموال ادارات پست ایجاد و ساختار ضعیف موزهها و نیز یگان حفاظت تقویت شد.
او ادامه داد: این تغییر ساختار نویدبخش روزهای بهتری در آینده بوده و علاوه بر اینکه با این کار عدالت در استانها و شهرها تحقق مییابد، ایجاد نمایندگی در شهرستانها موجب ایجاد فرصت شغلی، کاهش بروکراسی اداری و تقویت مشارکت اجتماعی میشود.
سیدمومنی با تشکر از مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاون توسعه منابع انسانی این ادارهکل برای پیگیریها برای تغییر ساختار و چارت اداری در استان گفت: در این راستا در شهرستانهای چهاربرج، باروق و میرآباد آذربایجان غربی نمایندگی میراثفرهنگی ایجاد شد و و ارتقای چارت اداری برخی شهرستانهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: با تشکیل نمایندگی میراثفرهنگی در شهرستانهای مذکور از فرمانداران این شهرستانهت درخواست میشود در حوزه تامین ساختمان اداری و تجهیز آن، تقویت یگان خودرویی و تامین نیروی انسانی و تامین بودجه به ما کمک کنند.