پخش زنده
امروز: -
مردم مسلمان هرمزگان هرسال میلاد پیامبر حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان روز عید جشن میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد بن عبدالله در ۱۷ ربیع الاول سال عام الفیل در شهر مکه مکرمه دیده به جهان گشودند.
پیامبر مکرم اسلام (ص) در کودکی پدر و مادر خود را از دست دادند و نزد پدربزرگ و عموی خود بزرگ شدند و در جوانی به محمد امین شهرت یافتند.
نبی مکرم اسلام (ص) در سن ۴۰ سالگی به پیامبری برگزیده شدند و ۲۳ سال برای اعتلای توحید و تبلیغ اسلام تلاش کردند.
همچنین در روز ۱۷ ربیع الاول سال ۸۳ هجری قمری امام جعفر صادق (ع) به دنیا آمدند.
جعفر بن محمد فرزند امام محمد باقر (ع) و امام ششم شیعیان است.
بیشتر بخوانید؛ اعلام همبستگی صیادان شیعه و سنی بندرلنگه با مردم مظلوم غزه
بیشتر روایتهای اهل بیت علیهم السلام از امام صادق (ع) است از اینرو مذهب شیعه را مذهب جعفری مینامند.
ایشان به مدت ۳۴ سال امامت شیعیان را بر عهده داشتند.
بیشتر مسلمانان و دولتهای اسلامی این روز را جشن میگیرند و اشعاری به نام مولودی در مدح پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) میخوانند، احادثت و سیره او را بیان و با شیرینیجات از مردم پذیرایی میکنند.
از دوازدهم ربع الاول سالروز ولدت حضرت رسول اعظم به روایت اهل سنت تا هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت ایشان به روایت شیعه، هفته وحدت نامگذاری شده است.
هفتهای که پیوندهای برادری بین اهل سنت و شیعیان در هرمزگان بیشتر میشود.