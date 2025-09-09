رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره موسیقی شمس و مولانا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛افراسیاب گراوند اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جنبی هشتمین نمایشگاه ملی موسیقی شمس و مولانا در خوی برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی به‌مدت سه‌روز از ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی افزود: این نمایشگاه در محل مسجد مطلب‌خان خوی دایر شده و زمان افتتاح رسمی آن نیز ساعت ۱۷ امروز، ۱۸ شهریورماه است.

او گفت: این نمایشگاه دارای ۲۰ غرفه در رشته‌های گلیم‌بافی، معرق و منبت چوب، حکاکی روی فلز، چرم‌دوزی، پاپیه ماشه، رودوزی‌های الحاقی، حصیربافی، نگارگری، چلنگری، لباس‌های سنتی و محلی بوده و علاقه‌مندان از ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر می‌توانند از آن بازدید کنند.