امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آماده سازی زیرساخت اجرای مالیات بر سوداگری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۸- ۱۷:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱۴۰۴-۰۶-۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱۴۰۴-۰۶-۱۸
خبرهای مرتبط

پیشرفت ۹۵ درصدی سامانه مودیان

مالیات املاک و مستغلات ۱۰۰ درصد سامانه‌ای محاسبه می‌شود

۷۷ هزار خانه خالی برای سال ۱۴۰۲ شناسایی شدند

برچسب ها: مالیات بر سوداگری ، اخذ مالیات ، مقابله سوداگری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 