

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد عمری پیش از شروع رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر خلیج‌فارس در جریان یکی از بازی‌های تدارکاتی دچار آسیب‌دیدگی شد.

در این ارتباط دکتر فرید زرینه، رییس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس در مورد آخرین وضعیت بازیکن، اظهار داشت؛ قبل از هرچیز باید بگویم؛ آسیب پیش آمده برای آقای محمد عمری مربوط به رباط صلیبی نیست که برای همه کابوس است. آسیب ایشان مربوط به یکی از لیگامان‌های خارجی می‌شود. در حال حاضر بازیکن زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم، برنامه‌های تمرین و فیزیوتراپی را دنبال می‌کند و کادر فنی همه روزه در جریان روند کار قرار می‌گیرد.

وی‌گفت: بنده نیز از سوی کادر پزشکی در جریان روند کار قرار دارم و در هفته گذشته مجدد وضعیت بازیکن را از نزدیک بررسی و معاینه کردم. موضوع جراحی درباره این بازیکن هنوز قطعیت نیافته است و گزینه نهایی خواهد بود آن هم در صورتی که بازیکن به درمان‌ها جواب لازم را ندهد. با توجه به معاینه اخیری که انجام دادیم، امیدواری وجود دارد نیاز به جراحی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: سال گذشته دو تن از بازیکنان ما با آسیب‌هایی رو به رو شدند که دو تن از جراحان برجسته کشور با قطعیت از لزوم جراحی سخن گفتند. نهایی شده بود که جراحی کنند و در این صورت کل فصل را از دست می‌دادند. مهلت خواستیم تا روی آنها کار کنیم و توانستیم هر دو بازیکن را با تمرینات و فیزیوتراپی به جریان مسابقات برگردانیم. هر دو بازیکن به محض بازگشت درخشیدند و تا انتهای فصل بازی کردند، کسی هم اصلا متوجه نشد کادر پزشکی تیم چه کاری کرد.

رییس کمیته پزشکی اضافه کرد: درمان تهاجمی راهکار پایانی است به ویژه در مورد ورزشکاران که باید در مسابقات حضور پیدا کنند. محمد عمری روند خوبی را طی کرده است. ظرف یکی، دو هفته آینده هم بررسی‌های پاراکلینیکی و هم تست‌های عملکردی (Functional Testing) را برای وی خواهیم داشت.

در این بین، آزمایش عملکردی اهمیت بیشتری دارد، چون تاثیر مسایل مختلف و برآیند آ‌ن‌ها در کیفیت و توانایی ورزشکار برای مواجهه با شرایط و تنش‌های مسابقه را نشان می‌دهد.

امیدواریم با توجه به تلاش‌های تیم پزشکی و فیزیوتراپیست‌ها مانند سال قبل بازیکن بدون جراحی به مسابقات بازگردد.