مدیرکل انتقال خون استان خبر داد
وضعیت مطلوب ذخایر خونی در آذربایجانغربی
مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت مطلوب و سبز ذخایر خونی در آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط مناسب کنونی، نیاز به خون همیشگی است و بیماران بسیاری به این نعمت حیاتی وابسته هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مجتبی قهرمان رضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۷۴۵ نفر در استان خون اهدا کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی یادآورشد: در حال حاضر پایگاههای انتقال خون استان در شهرهای ارومیه، خوی، بوکان، میاندوآب، مهاباد و ماکو فعال بوده و آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.
مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجانغربی با قدردانی از مشارکت مردم نوعدوست استان خاطرنشان کرد: از هماستانیها درخواست داریم در روزهای پایانی تابستان نیز بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند و همچنان با حضور در مراکز انتقال خون، این حرکت انسانی را تداوم بخشند.