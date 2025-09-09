برگزاری جشن میلاد پیامبر اعظم در هشتگرد
همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن باشکوهی با حضور پرشور جوانان، نوجوانان و دوستداران اهل بیت (ع) در مصلای جمعه هشتگرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
امام جمعه ساوجبلاغ با بیان اینکه وحدت رمز پیروزی مسلمانان است گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند همدلی، انسجام و بازگشت به تعالیم پیامبر اعظم (ص) است.
حجتالاسلام مختاری گفت: وحدت امت اسلامی تنها راه مقابله با دسیسههای دشمنان اسلام و تفرقهافکنیهای استکبار است
اجرای مسابقه پرسش و پاسخ میان شرکتکنندگان، شور و نشاطی خاص به این مراسم بخشید و در پایان، فضای جشن با نوای دلنشین مولودیخوانی حال و هوایی معنوی و روحبخش به خود گرفت.