در آستانه سال تحصیلی جدید اردوی طلایه داران فردا ویژه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم با حضور ۱۷۰ دانش اموز برگزیده در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول خواهران اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان همدان گفت: این انجمن به عنوان یک تشگل رسمی فعال در مدارس تلاش میکند و دانش آموزان را برای انجام فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آماده میکند تا پرچم انقلاب اسلامی را در مدارس بالا نگاه دارند.
فاطمه گیوی افزود: اردوی طلایه داران فردا به مدت ۲ روز در حوزه علمیه فدک همدان برگزار شد و آماده سازی دانش آموزان به لحاظ محتوایی و مهارتی برای ارائه مطلب و تبیین جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ایران اسلامی در این جنگ را برای سایر دانش اموزان فراهم میکند.
در پایان دانش آموزان مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی برای اجرای امور محوله قسمت خود، حکم مسئولیتهای یک ساله خود را دریافت کردند.