واردات ۲۰ هزار خودرو در ۶ ماهه نخست امسال
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: حدود ۲۰ هزار خودرو در شش ماهه نخست امسال وارد شده، البته این میزان وارداتی که اتفاق افتاده بر اساس سهمیه سال گذشته بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در حاشیه نشست مجمع عمومی انجمن واردکنندگان خودرو ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
درباره واردات خودرو در سال جاری افزود: واردات خودرو بر اساس مصوبهای که آیین نامه آن ابتدای تیر ماه سال جاری در چهارچوب قانون بودجه پیش بینی شده بود و با تغییراتی طی یکی دو ماه گذشته ابلاغ شد.
آقای هادی سلیمانی ملکان افزود: بر اساس قانون بودجه، واردات خودرو امسال از سر خواهد گرفته شد و تا یکی دو هفته آینده سهمیهها و ظرفیتهای امسال نیز تخصیص داده شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آنچه که واردات خودرو در ۶ ماهه اول امسال اتفاق افتاده بر اساس سهمیه سال گذشته بود.
آقای هادی سلیمانی ملکان درباره موانع و محدودیتهای واردات خودرو افزود: محدودیت ارزی بخش واردات خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده، اما فعالیت واردات به گونهای بوده که فضای رقابتی تری را در حوزه خودرو رقم بزند.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه ظرفیت واردات خودرو برای امسال محقق خواهد شد، گفت: تا حدودی با ظرفیت تعیین شده فاصله پیدا خواهیم کرد، اما در شش ماهه دوم سال با واردات خودروهای با ارز مربوط به ایرانیان خارج از کشور، خودروهای جانبازی و خودروهای دست دوم و تخصیص سهمیههایی که مصوب شده و ارزی که پیش بینی شده، قطع به یقین به ظرفیت تعیین شده نزدیک خواهیم بود.
هادی سلیمانی ملکان درباره ساختار تعرفهها نیز گفت: ساختار تعرفه پلکانی میتواند گشایشگر کار باشد، در حوزه خودروهای نوع انرژی و هوای پاک در کنار خودروهایی که با حجم موتور کمتر و سهمیه پایینتر هستند، میتوانند فضای رقابتی تری ایجاد کنند و تعداد بیشتری را تخصیص بدهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره میزان واردات خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز افزود: آمار اطلاعات به صورت رسمی منتشر نشده است، اما حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماهه نخست امسال وارد شده است.
هادی سلیمانی ملکان درباره موانع واردات خودرو نیز گفت: در بحث گمرک مشکلی نداریم، عمده محدودیتها مربوط به بحث سهمیه و ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره نامه به رئیس جمهور و وزارت صمت نیز افزود: آن ابلاغیه اخیری که درباره ساختار تعرفه پلکانی انجام دادهاند، تا حد بسیاری پاسخگوی نیازهای جامعه و خواستههای اولیه ما بود.
هادی سلیمانی ملکان درباره سامانه فروش یکپارچه نیز گفت: در هشت ماه گذشته فقط یکبار فروش یکپارچه انجام شده است در حالی که مصوبه صریح شورای رقابت، خودروهای وارداتی را از انحصار خارج دانسته است لذا به زعم ما قیمت گذاری و عرضه آن باید به فعالان کسب و کار سپرده شود و به طور طبیعی سازمانهای نظارتی نیز در این خصوص نظارت کافی داشته باشند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین درباره آسیب وارد شده به خودروهای وارداتی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: طبق آماری که وجود دارد حدود ۳۰۰۰ دستگاه از خودروهای وارداتی فعالان این حوزه آسیب دیدگی شدید داشتند و تعدادی از خودروها نیز آسیب دیدگی شان جزئی بود. اکنون فعالان این حوزه درگیر آن هستند که ثبت سفارش جدید و ارز جدید برای جایگزین این خودروها بگیرند.
هادی سلیمانی ملکان درباره میزان خودروهای وارداتی تا پایان سال نیز افزود: سهمیههای جدید هنوز اعلام نشده، اما در دست اقدام است که ابلاغ و ارز تخصیص داده شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره تخصیص ارز به واردات لوازم یدکی نیز گفت: بیش از ۶ ماه است که همکاران ما در صف تخصیص لوازم یدکی هستند. خودرو اگر وارد نشود، انتظاری برای کسی بویژه برای مشتری ایجاد نمیکند، اما خودرویی که در در حال تردد در جادهاست، انتظار لحظهای برای واردات لوازم یدکی آن است. خواهش میکنیم به فریاد مسئولان خدمات پس از فروش برسند تا آنها خدمت مناسب ارائه بدهند.