با آغاز برداشت برنج در کلات، پیش بینی می شود پنج هزار و ۴۵۰ تن شلتوک برنج از شالیزارهای این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کلات گفت: برداشت برنج از هزار و ۳۰۰ هکتار شالیزارهای این شهرستان مرزی کمی زودتر از سال‌ های قبل آغاز شد.

ابوالفتح لشگری افزود: امسال برآورد می‌ شود پنج هزار و ۴۵۰ تن شلتوک برنج از شالیزارهای کلات برداشت شود، بنابراین میزان برداشت برنج در این شهرستان امسال حدود ۲۰ درصد کاهش دارد.

وی اضافه کرد: کاهش برداشت برنج امسال قطعی و علت آن خشکسالی و متاثر شدن رودخانه‌های کلات و «ارچنگان» از شرایط اقلیمی در سال زراعی است.

فرماندار کلات ادامه داد: به دلیل گرمای بی‌ سابقه، امسال برداشت زودتر از سال‌ های گذشته آغاز شده است و برخی برنجکاران برداشت را اکنون آغاز کرده‌ اند و تا پایان شهریور نیز همه کشاورزان برداشت را آغاز می کنند.

لشگری گفت: رقم بومی «صدری دم سیاه»، اصلی ترین رقمی است که در کلات کشت می‌ شود و به دلیل عطر و طعم، شهرت دارد.

وی افزود: نوع بافت خاک، زمان مناسب آفتاب‌ گیری و اختلاف دمای روز و شب در پایان فصل زراعی، موجب افزایش عطر، بهبود طعم و نرمی برنج کلات می‌ شود.

شهرستان مرزی کلات با وسعت سه هزار و ۵۰۳ کیلومترمربع در فاصله ۱۵۱ کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

این شهرستان با داشتن ۱۴۳ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان، دارای سه بخش، چهار شهر، ۶ دهستان و ۳۶ هزار و ۲۳۷ نفر جمعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ است.

بر اساس اعلام دستگاه‌ های خدمت‌ رسان همچون شبکه بهداشت کلات، جمعیت این شهرستان هم اکنون افزون بر ۴۳ هزار نفر است.