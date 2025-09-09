برگزاری سیامین دوره مسابقات قرآن نیروهای مسلح و فراجا
سیاُمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان انتظامی فراجا استان و هفتمین دوره این مسابقات برای خانوادههای آنان در جوار آستان مقدس امام زاده طاهر (ع) در مهرشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
رئیس اداره عقیدتی سیاسی فراجا استان البرز گفت: این مسابقات در ۱۳ رشته از جمله حفظ، قرائت تحقیق و ترتیل، درک مفاهیم قرآن کریم، نهجالبلاغه، اذان و نماز برگزار شده است.
حجتالاسلام جوشقانی افزود: رویکرد اصلی این مسابقات، نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کارکنان و خانوادههای آنان است و هر ساله شاهد افزایش تعداد شرکتکنندگان در این رقابتها هستیم.
وی گفت: نفرات برتر این دوره در بخش خواهران و برادران، دیماه سال جاری به مسابقات سراسری قرآن کریم فراجا راه خواهند یافت و در صورت کسب موفقیت برای حضور در مسابقات قرآنی نیروهای مسلح که اسفندماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد معرفی میشوند.