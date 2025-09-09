پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون ۸۹ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو از از بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه و عراق ترانزیت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: تخلیه این شمار خودروی ترانزیتی با هزار و ۵۴۱ فروند شناور فلزی صورت گرفته است.
مرتضی سالاری افزود: این خودروها پس از تخلیه و تشریفات گمرکی با ۱۴ هزار و ۹۴۴ کامیون حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق و آسیای میانه بارگیری و حمل شدند.
وی گفت: در این مدت بیش از ۱۷۵ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان جابجا شد.
بندرلنگه به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران و چهار راهی امن برای ترابری دریایی و زمینی به کشورهای آسیای میانه محسوب میشود.