از ابتدای امسال تاکنون ۸۹ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو از از بندرلنگه به کشور‌های آسیای میانه و عراق ترانزیت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: تخلیه این شمار خودروی ترانزیتی با هزار و ۵۴۱ فروند شناور فلزی صورت گرفته است.

مرتضی سالاری افزود: این خودرو‌ها پس از تخلیه و تشریفات گمرکی با ۱۴ هزار و ۹۴۴ کامیون حمل خودرو به مقاصد کشور‌های عراق و آسیای میانه بارگیری و حمل شدند.

بیشتر بخوانید؛ صادارت حدود ۴۲ هزار تن محصول کشاورزی از هرمزگان

وی گفت: در این مدت بیش از ۱۷۵ هزار تن کالا‌های نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان جابجا شد.

بندرلنگه به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران و چهار راهی امن برای ترابری دریایی و زمینی به کشور‌های آسیای میانه محسوب می‌شود.