به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی داراب گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک تریلر مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ سید رحمان هاشمی افزود: پس از بررسی تکمیلی از مدارک ارائه شده مشخص شد که اسناد مربوط به این محموله فاقد اعتبار بوده و غیرمجاز است.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه محموله مکشوفه شامل ۲۴ هزار لیتر گازوییل فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال است گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.