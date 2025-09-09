پخش زنده
نشست سالانه کارگروه اهداف و شاخصهای کلیدی توسعه پایدار سازمان بینالمللی دیوانهای محاسبات کشورهای جهان (اینتوسای) با حضور هیئتی از دیوان محاسبات کشورمان در شهر سنپترزبورگ روسیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران ضمن برگزاری دیدارهای دوجانبه با رؤسای هیأتهای اعزامی دیوانهای محاسبات کشورهای روسیه، قطر، مصر، کویت، ترکیه و سنگال و حضور فعال در نشستهای تخصصی این رویداد مهم بینالمللی، به ارائه آخرین دستاوردها و رویکردهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخت.
رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور با اشاره به شرایط پیچیده جهان از جمله تغییرات اقلیمی، شکافهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی و نیز نقش بیبدیل دیوانهای محاسبات در تضمین توسعه پایدار، اظهار داشت:دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران با اتکال به تجارب غنی، ساختار منسجم و جایگاه قانونی، نقشآفرینی مؤثری در راستای تحقق توسعه پایدار ایفا میکند. این نهاد نظارتی با دقت، صراحت و استقلال، روند تصویب، تخصیص و مصرف منابع عمومی را رصد کرده و از سطح نظارت صرف مالی فراتر رفته و با نگاه اثربخش و آیندهنگر، ارزیابی سیاستهای ملی را بر پایه رعایت منافع بیننسلی دنبال مینماید.
حسینی همچنین با اشاره به تعامل سازنده دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران با نهادهای جهانی و منطقهای در حوزه حسابرسی دولتی، بهویژه سازمانهای اینتوسای، آسوسای و اکوسای، تصریح کرد: این نهاد نظارتی در مسیر بومیسازی استانداردهای حسابرسی توسعه پایدار و نهادینهسازی این استانداردها در عملکرد نظارتی خود گام برمیدارد.
رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور با تأکید بر بنیانهای پنجگانه اهداف توسعه پایدار شامل نقش مردم، رفاه و بهروزی ملتها، صیانت از کره خاکی، صلح و مشارکت، ابراز امیدواری کرد شاهد تحقق حکمرانی جهانی بر پایه تعامل، عقلانیت، عدالت، حاکمیت قانون، امنیت و توسعه پایدار باشیم.
در ادامه این اجلاس، حسینی با تشریح اقدامات و خطمشیهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی تحقق اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار در سطح ملی و منطقهای، پیشنهادهای راهبردی برای پیشبرد مأموریت این کارگروه بینالمللی ارائه کرد که مهمترین آنها شامل طراحی و ایجاد درگاههای تعاملی بین کشورهای عضو اینتوسای برای تبادل تجربه و دانش حرفهای، توسعه حسابرسی زیستمحیطی، فناورمحور و مبتنی بر دادههای کلان با رویکرد تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با استانداردهای بینالمللی، تدوین نقشه راه مشترک میان اعضای کارگروه در زمینه حسابرسی تحقق اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار، برگزاری دورههای آموزشی متمرکز بر موضوعات نوظهورو تشویق به اجرای پروژههای تطبیقی بینالمللی با هدف ارزیابی شاخصهای توسعه پایداراست.
براساس این گزارش، کارگروه حسابرسی اهداف و شاخصهای کلیدی توسعه پایدار اینتوسای بهعنوان یکی از کارگروههای مترقی ذیل کمیته هدف اشتراک دانش اینتوسای فعالیت میکند.
این کارگروه با هدف حمایت از تلاشهای هماهنگ دیوانهای محاسبات در راستای نیل به اهداف ملی و توسعه پایدار و همچنین تدوین و ترویج شاخصهای کلیدی توسعه پایدار در حوزه حسابرسی دولتی تشکیل شده و هماکنون به ریاست دیوان محاسبات روسیه با ۴۱ عضو فعالیت دارد. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای فعال و پیشرو این کارگروه به شمار میآید.