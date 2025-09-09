پخش زنده
امروز: -
مجموعه آبی غدیر بیرجند با حضور سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افتتاح شد.
فرمانده سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی نیز گفت: سرداران شهید سلامی و حاجیزاده در سال ۱۴۰۱ با وجود محدودیت اعتبارات، مشوق اصلی آغاز این پروژه بودند در حالیکه راهاندازی چنین مجموعهای در اولویتهای سپاه قرار نداشت، با اخذ مجوز و حمایتهای ملی و استانی عملیات اجرایی آغاز شد.
سردار مهدوی افزود: در حالیکه پیمانکاران زمان تکمیل پروژه را ۶ سال اعلام کرده بودند، این مجموعه در مدت دو سال و با بهترین کیفیت ساخته شد و مورد تأیید دستگاههای نظارتی کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان استاندارد قرار گرفت.
وی گفت: این پروژه با سه رویکرد تفریحی، آبدرمانی و ورزشی طراحی شده و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. از این مبلغ تنها ۱۵ میلیارد تومان از کمکهای خارج از بودجه رسمی سپاه اختصاص یافت و مابقی از محل اعتبارات ملی و استانی و همراهی دستگاهها تأمین شد.
وی با اشاره به دغدغههای مربوط به آب مجموعه افزود: آب مورد نیاز از یک چاه قدیمی ۳۰ ساله تأمین میشود و هیچ وابستگی به منابع آب شهری ندارد. همچنین با استفاده از تجهیزات پیشرفته تصفیه، آب استخرها بهطور مرتب پالایش میشود.
سردار مهدوی در ادامه گفت: قرار بود افتتاح رسمی پروژه در عید غدیر و با حضور سردار سلامی انجام شود اما به دلیل حادثه شهادت این عزیزان به تعویق افتاد اما در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، این مجموعه به مردم شریف بیرجند و خراسان جنوبی تقدیم میشود.
وی افزود: مجموعه آبی غدیر نمونهای موفق از یک حرکت جهادی و همافزایی ملی و استانی است.