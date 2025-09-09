سردار سلیمانی افزود: به یاد دارم در اصفهان نیز درمانگاهی افتتاح شد که با دقت و سلیقه‌ای خاص طراحی شده بود و تجربه آن به ما نشان داد که خدمات باید در سطح بالاتر ارائه شوند.

وی گفت: امروز در شب میلاد فرخنده پیامبر مهربانی‌ها، حضرت امام جعفر صادق (ع)، این مجموعه در استان خراسان جنوبی و شرق کشور افتتاح می‌شود و هدیه‌ای به مردم شریف استان خواهد بود. همچنین کسانی که از سایر نقاط کشور به اینجا مراجعه کنند، می‌توانند از امکانات آن بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به توسعه مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی، تأکید کرد: با وجود تنگنا‌ها و محدودیت‌ها، تلاش برای توسعه مراکز درمانی، تفریحی، ورزشی، کانون‌های فرهنگی هنری و مساجد ادامه دارد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: افتتاح این مجموعه آبی در استان، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که مردم شایسته آن هستند.

هاشمی افزود: استقبال بالای مردم از این پروژه نشان‌دهنده علاقه و نیاز آنان به چنین فضا‌هایی است و امیدواریم مدیریت مناسب، امکان بهره‌مندی همه اقشار را فراهم کند.

وی گفت: این پروژه حاصل تلاش جهادی و میدانی تیمی پرتلاش است که با همت و پشتکار، امکاناتی قابل‌توجه برای مردم استان فراهم کردند. افتتاح چنین مجموعه‌ای نه تنها توسعه ورزشی و تفریحی را به دنبال دارد، بلکه نمادی از کار‌های بزرگ و ماندگار در استان محسوب می‌شود.