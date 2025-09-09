پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، فرودگاه بینالمللی اسلامآباد امروز شاهد پرواز شرکت ایران ایرتور بود که پس از توقفی چند ساله دوباره در مسیر تهران ـ اسلامآباد برقرار شد.
این رویداد نه تنها برای مسافران، بلکه برای تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی دو کشور اهمیت ویژهای دارد. مسافران با ابراز خرسندی از آغاز دوباره این خط پروازی، آن را فرصتی برای سهولت سفرهای خانوادگی، زیارتی و کاری دانستند. کاپیتان پرواز نیز با اشاره به آمادگی کامل ناوگان این شرکت هواپیمایی، این پرواز را نمادی از اعتمادسازی و توسعه همکاریهای هوایی بین ایران و پاکستان توصیف کرد.
در همین حال، مسئول خدمات فرودگاهی اسلامآباد تأکید کرد: تمامی تمهیدات برای میزبانی این پرواز و خدماتدهی به مسافران در نظر گرفته شده است.
مسئولان شرکت هواپیمایی ایرانی در پاکستان نیز بازگشایی این خط پروازی را گامی در مسیر تسهیل تردد و افزایش حجم مبادلات تجاری دانستند.