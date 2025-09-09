مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از ثبت هوشمند ۱۱۷۰۰ تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری در مردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: سامانههای هوشمند توزین در حال حرکت مازندران در مردادماه سال جاری، موفق به رصد بیش از ۲۰۲ هزار تردد وسایل نقلیه باری شدند که از این میان، ۱۱۷۰۰ مورد تخلف اضافه تناژ بالای ۱۰ درصد مجاز شناسایی شد.
محسن محمدنژاد افزود: با توجه به اینکه یکی از علل اصلی تخریب رویه راهها و ابنیه آن اضافه بار وسایل نقلیه سنگین است لذا کنترل و شناسایی وسایل نقلیه سنگینی که دارای اضافه بار غیرمجاز هستند اهمیت بالایی در حفظ راه و کاهش هزینههای نگهداری آن دارد.
وی گفت: بدین منظور اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران کریدورهای اصلی حمل بار در استان را مجهز به سامانه هوشمند توزین در حال حرکت کرده است.
محمدنژاد ادامه داد: مهمترین شاخصه سامانه توزین در حال حرکت WIM کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست که مزایایی، چون عدم اتلاف زمان، صرفه جویی سوخت و حذف نیروی انسانی را به همراه دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: این سامانه با استفاده از سنسورهای نصب شده در سطح جاده وسایل نقلیه متخلف دارای اضافه تناژ را به صورت هوشمند شناسایی کرده و اطلاعات آن را به صورت برخط به پاسگاه پلیس راه ارسال میکند. در مرحله بعد در باسکولهای ثابت پلیس راه وسیله نقلیه خاطی به طور دقیق وزن شده و نسبت به اعمال مقررات از جمله اعمال جریمه، تخلیه بار و معرفی راننده و شرکت متخلف به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ناوگان باری در این اداره کل اقدام میگردد. "
محمدنژاد افزود: از دیگر مزایای استفاده از این تکنولوژی شناسایی تخلف سرعت وسایل نقلیه سنگین، شناسایی وسایل فاقد بار نامه و مجوز حمل بار و تشکیل پایگاه آماری جامع از حمل و نقل بار در استان جهت برنامه ریزی و مدیریت بر آن است.