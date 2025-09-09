مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: از هفته وقف سال گذشته تا کنون، ۱۷ موقوفه جدید در این استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی افزود: همچنین از هفته وقف پارسال تاکنون ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجتماعی و مذهبی در استان انجام شده است.

او تصریح کرد : ۲ هزار و ۸۰۰ موقوفه انتفاعی و ۸۵۰ موقوفه درآمدی در این استان وجود دارد که امسال از درآمد این موقوفات هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه بازار مبل و منبت، جایگاه سوخت دومنظوره و مسکن انجام خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: کسانی که علاقه به وقف دارند، اما به دلیل مسائل مالی قادر به این کار نیستند، می‌توانند از طرح خانوادگی استفاده کرده و با هر میزان سرمایه در وقف مشارکت کنند.