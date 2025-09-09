پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در استان در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای اسلامی، این فریضه را یکی از مؤثرترین راه کارها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امام جمعه ایلام با استناد به آیات قرآن، اظهار کرد: پیامبران الهی نیز در مسیر اصلاحگری با تمسخر و ناملایمات مواجه بودند؛ اما با صبر و ایثار، راه هدایت را ادامه دادند.
حجتالاسلام و المسلمین کریمیتبار یادآوری کرد: بیتوجهی به منکرات، همانند طغیان رودخانهای است که اگر کنترل نشود، میتواند جامعه را دچار بحران کند.
وی همچنین ضمن اشاره به تأثیر فعالیتهای اجتماعی بر فضای خانواده افزود: مشارکت خانوادگی در امور فرهنگی، موجب تقویت بنیان خانواده و افزایش اجر معنوی است.