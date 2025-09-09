ظرفیت تولید حدود ۹۰ میلیون تن سیمان در کشور؛
مازاد تولید سیمان صادر میشود
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از وجود ظرفیت تولید حدود ۹۰ میلیون تن سیمان در کشور خبر داد و گفت: مازاد تولید سیمان صادر می شود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه مازاد تولید سیمان پس از برطرف کردن نیاز داخلی صادر میشود، افزود: دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا برای ساماندهی صادرات بوده است.
علی اکبر الوندیان با اشاره به دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا گفت: ظرفیت تولید حدود ۹۰ میلیون تن سیمان در کشور را داریم که در حال حاضر مصرف داخلی حدود ۶۵ میلیارد تن در سال است و سالهای طولانی است که صنعت سیمان علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادر کننده سیمان به کشورهای مختلف است و موضوع صادرات سیمان اتفاق تازهای نیست.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در سه سال اخیر سالانه به صورت میانگین حدود ۱۳ میلیون تن صادرات داریم ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر این فرآیند نظارت کامل دارد و اولویت اصلی صنعت سیمان تامین مصرف داخلی است و کارخانجات ملزم به تامین نیاز داخل و رعایت کف عرضه اعلامی وزارت صمت هستند به همین دلیل سهمیهبندی ماهانه برای عرضه داخل کشور تعیین و صادرات پس از تامین نیاز داخلی انجام می شود.
علی اکبر الوندیان ادامه داد: صادرات سیمان اتفاق جدیدی نیست، این فرآیندها هیچ تعارضی با هم ندارند و صادرات به عنوان بخشی از فعالیتهای صنعت، در کنار بازار داخلی صورت میگیرد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: این اقدام برای ساماندهی و شفافسازی صادرات صورت گرفته است تا بازارهای صادراتی بهتر مدیریت شوند و این فرآیندها و سیاستها، از مدتها قبل در حال بررسی و تصویب بوده و از سال گذشته به صورت غیر الزام آور امکان عرضه در رینگ صادراتی را داشتیم. هدف اصلی این اقدامات، مدیریت صادرات و مقابله با رقابت منفی است نه توقف یا محدود کردن صادرات.
علی اکبر الوندیان افزود: این سیاستها و فرآیندها از جمله دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا برای شفافسازی و بهبود وضع بازارهای صادراتی صنعت سیمان طراحی شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به احتمال تشدید تحریمها و اثرات منفی آن بر بازارهای صادراتی گفت: با توجه به شرایط بین الملل و احتمال بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، متاسفانه نگرانی خریداران سیمان و کلینکر صادراتی و همینطور صادرکنندهها از حضور الزام آور در رینگ صادراتی و شفافیت معاملات صادراتی در این برهه زمانی افزایش یافته است و درخواست تجدید نظر در تاریخ شروع الزام عرضه در بورس کالا را دارند.