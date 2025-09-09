به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه مازاد تولید سیمان پس از برطرف کردن نیاز داخلی صادر می‌شود، افزود: دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا برای ساماندهی صادرات بوده است.

علی اکبر الوندیان با اشاره به دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا گفت: ظرفیت تولید حدود ۹۰ میلیون تن سیمان در کشور را داریم که در حال حاضر مصرف داخلی حدود ۶۵ میلیارد تن در سال است و سال‌های طولانی است که صنعت سیمان علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادر کننده سیمان به کشور‌های مختلف است و موضوع صادرات سیمان اتفاق تازه‌ای نیست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در سه سال اخیر سالانه به صورت میانگین حدود ۱۳ میلیون تن صادرات داریم ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر این فرآیند نظارت کامل دارد و اولویت اصلی صنعت سیمان تامین مصرف داخلی است و کارخانجات ملزم به تامین نیاز داخل و رعایت کف عرضه اعلامی وزارت صمت هستند به همین دلیل سهمیه‌بندی ماهانه برای عرضه داخل کشور تعیین و صادرات پس از تامین نیاز داخلی انجام می شود.

علی اکبر الوندیان ادامه داد: صادرات سیمان اتفاق جدیدی نیست، این فرآیند‌ها هیچ تعارضی با هم ندارند و صادرات به عنوان بخشی از فعالیت‌های صنعت، در کنار بازار داخلی صورت می‌گیرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: این اقدام برای ساماندهی و شفاف‌سازی صادرات صورت گرفته است تا بازار‌های صادراتی بهتر مدیریت شوند و این فرآیند‌ها و سیاست‌ها، از مدت‌ها قبل در حال بررسی و تصویب بوده و از سال گذشته به صورت غیر الزام آور امکان عرضه در رینگ صادراتی را داشتیم. هدف اصلی این اقدامات، مدیریت صادرات و مقابله با رقابت منفی است نه توقف یا محدود کردن صادرات.

علی اکبر الوندیان افزود: این سیاست‌ها و فرآیند‌ها از جمله دستورالعمل گمرک در خصوص صادرات سیمان و کلینکر با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا برای شفاف‌سازی و بهبود وضع بازار‌های صادراتی صنعت سیمان طراحی شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به احتمال تشدید تحریم‌ها و اثرات منفی آن بر بازار‌های صادراتی گفت: با توجه به شرایط بین الملل و احتمال بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، متاسفانه نگرانی خریداران سیمان و کلینکر صادراتی و همینطور صادرکننده‌ها از حضور الزام آور در رینگ صادراتی و شفافیت معاملات صادراتی در این برهه زمانی افزایش یافته است و درخواست تجدید نظر در تاریخ شروع الزام عرضه در بورس کالا را دارند.