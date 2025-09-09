به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این همایش باحضور معتمدین و بزرگان شیعه و سنی در روستای حلیم خان از توابع بخش مرکزی شهرستان نیمروز گرامی داشته شد.

امام جمعه شهرستان نیمروز گفت: آنچه که امروزه همه مسلمانان باید به آن توجه داشته باشند دشمن شناسی و حول یک محور بودن و برای ایران همدل تلاش کردن است چرا که دشمنان نمی‌خواهند این اتحاد و همدلی ما را ببینند و می‌خواهند با استفاده از اعتقادات دینی ما بحث شیعه و سنی راه بیاندازند و به اهداف شوم خود برسند.

حجت الاسلام مجتبی اشرفیان افزود: ولی ملت ما هوشیار است و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که از آرمان‌های انقلاب و شهدای خود کوتاه نخواهند آمد.