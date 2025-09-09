پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اتحاد روحانیت با نیروهای نظامی و انتظامی ضامن حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار گفت: اتحاد روحانیت و نیروهای نظامی و انتظامی پشتوانهای قوی برای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است و باید این سرمایه را تقویت کنیم.
آیتالله رسول فلاحتی با اشاره به سابقه ارتباط نزدیک خود با مجموعههای سپاه، ارتش و فراجا، افزود: تجربههای گذشته نشان داده است که هر جا این همکاری تقویت شده، توفیقات بزرگی نصیب کشور شده است.
امام جمعه شهر رشت مرزبانی را از جمله بخشهای کمتر دیده شده در گیلان دانست و گفت: گیلان علاوه بر مرز زمینی، بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که حفاظت از آن برعهده مرزبانی است و باید از این تلاشها قدردانی کرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: امروز نیروهای فراجا و مرزبانی با وجود محدودیتها و کمبودها، برای حفظ امنیت در نقاط مختلف استان تلاش میکنند.
وی با قدردانی از حضور رئیس عقیدتی سیاسی فراجا و همراهی روحانیون در این عرصه گفت: حضور روحانیون در کنار نیروهای مسلح، تقویتکننده ایمان، روحیه و انگیزه خدمت در میان کارکنان است و این پیوند باید روزبه روز بیشتر شود.
آیتالله فلاحتی همچنین تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم برای رضای خداوند و جلب رضایت مردم گام برداریم، زیرا امنیت پایدار فقط با همراهی مردم، حمایت از نیروهای خدوم انتظامی و اتکا به ایمان الهی محقق میشود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا هم در این دیدار با تبریک ولادت نبی مکرم اسلام (ص) گفت: وظیفه اصلی نیروی انتظامی پاسداری از حقوق مردم و ایجاد امنیت اجتماعی است و روحانیت همواره در کنار نیروهای مسلح قرار دارد.
حجتالاسلام علی شیرازی افزود: نیروی انتظامی در سالهای اخیر با تلاشهای شبانهروزی توانسته است جایگاه خود را در میان مردم بیش از گذشته ارتقا دهد و محبوبیت آنها به ویژه در جریان حوادث و آشوبهای اخیر دوچندان شد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با قدردانی از اعتماد رهبر معظم انقلاب به مجموعههای نظامی و انتظامی گفت: این اعتماد سرمایهای بزرگ است و باید قدردان آن باشیم، زیرا دشمنان همواره در پی ضربه زدن به این اعتماد هستند.
وی با اشاره به نقش مهم نیروهای مسلح در تامین امنیت کشور، اضافه کرد: حضور سپاه، ارتش و فراجا در کنار یکدیگر نشاندهنده همافزایی ارزشمندی است که پشتوانهای مطمئن برای نظام اسلامی به شمار میآید.