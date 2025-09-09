۷ میلیارد تومان ایزوگام برای نیازمندان در قزوین
فرمانده سپاه قزوین، از اختصاص بیش از ۷ میلیارد تومان ایزوگام برای تعمیر و مرمت ۳۰۰ واحد مسکونی نیازمندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ظهر امروز، رزمایش "ایران عاشورایی" با حضور مسئولان استانی و با هدف حمایت همهجانبه از نیازمندان در محوطه سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین برگزار شد.
سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه قزوین، در این مراسم ضمن تشریح اهداف این رزمایش، بر حمایت و رفاه نیازمندان به عنوان "ولی نعمتان" تاکید کرد و از اختصاص بیش از ۷ میلیارد تومان ایزوگام برای تعمیر و مرمت ۳۰۰ واحد مسکونی خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای متنوع این رزمایش، گفت: توزیع بستههای معیشتی، نوشتافزار، تعمیر و مرمت منازل و تجهیز قرارگاههای جهادی از جمله محورهای این اقدام خداپسندانه است.
سردار رفیعی آتانی همچنین بر تعهد سپاه و بسیج در خدمترسانی بیمنت، حفظ شأن و کرامت مردم و خستگیناپذیری تا دورترین نقاط استان تاکید کرد.
یکی از نکات برجسته این مراسم، تجهیز سه کارگاه ایزوگام بود؛ دو کارگاه قبلاً توسط ناحیه امام حسن(ع) و یک کارگاه جدید راهاندازی شده است. برای این سه کارگاه، مبلغ ۶ میلیارد تومان تجهیزات اختصاص یافته تا توان خدمترسانی گروههای جهادی در زمینه عایقبندی و مرمت منازل افزایش یابد. در مجموع، مبلغ نهایی اختصاص یافته برای ایزوگام ۷ میلیارد تومان است که توسط سازمان بسیج سازندگی تامین شده است.
سردار رفیعی آتانی در پایان بر اصول کمکرسانی تاکید کرد و گفت: مهمترین اصل در کمکرسانی، حفظ بالاترین حرمت و کرامت مردم است.
وی همچنین نقش گروههای جهادی در تقویت روحیه اجتماعی، همبستگی و امنیت اجتماعی را حیاتی دانست و خاطرنشان کرد که این اقدامات توسط سپاه و بسیج تداوم خواهد یافت.