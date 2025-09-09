به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر نیرو در ارتباطی برخط در آیین بهره‌برداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کوهپایه و اردستان به رشد سریع تقاضای برق در کشور اشاره کرد و گفت: تقاضای برق سرعت و شتاب بسیار بالایی نشان می‌دهد که این شتاب بیشتر هم خواهد شد.

عباس علی آبادی با بیان اینکه درصدد هستیم تا سهم قابل توجهی از این ناترازی‌ها را برطرف کنیم، افزود: این پویش ملی به طور هفتگی ادامه دارد و استان اصفهان نقش مؤثر خود را با شتاب و سرعت حفظ خواهد کرد.

وی همچنین از دیگر استان‌ها که به طور غیرمستقیم از نیروگاه‌هایشان بهره‌برداری می‌شود، درخواست کرد تا در خدمت‌رسانی به مردم ایران مشارکت بیشتری داشته باشند و گفت: این اقدام در راستای کاهش ناترازی انرژی و توسعه پایدار صنعت برق است.

علی‌آبادی افزود: استان اصفهان با ظرفیت بالای تابش خورشیدی، به عنوان الگویی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کرده و با اجرای طرح‌های مشابه، می‌تواند به قطب اصلی برق خورشیدی کشور تبدیل شود.

معاون سیاسی- اجتماعی استاندار اصفهان نیز در این آیین گفت: تاکنون ۲۵۵ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان اصفهان به شبکه متصل شده است.

ایوب درویشی ادامه داد: هدف‌گذاری استان تا سال ۱۴۰۷ تولید پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر است که با امضای تفاهم‌نامه‌های هشت هزار مگاواتی با سرمایه‌گذاران، در مسیر تحقق آن هستیم.

درویشی افزود: با تشکیل 'میز انرژی' در استانداری و واگذاری زمین برای طرح‌ها گام‌های مؤثری برای رفع ناترازی انرژی برداشته شده است.