به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد با اشاره به گزارش دریافتی از مجموعه ارم سبز مبنی بر مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش، اظهار داشت: در پی این گزارش، تیم کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بلافاصله به بررسی موضوع پرداخت و مشخص شد که علت مرگ، درگیری و نزاع حیوان با دو قلاده شیر نر دیگر در محل نگهداری بوده است.

وی ادامه داد: نتایج بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از سهل انگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونه‌های حیات وحش در باغ وحش بوده است و شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثه‌ای شده است.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونه‌های جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کرده و پیگیری‌های قضایی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استاندارد‌های زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.