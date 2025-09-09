پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تلف شدن یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش ارم خبر داد و گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این حیوان در درگیری با دو قلاده شیر دیگر تلف شده و قصور در نگهداری و مدیریت ، علت اصلی این حادثه بوده و پرونده قضایی برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد با اشاره به گزارش دریافتی از مجموعه ارم سبز مبنی بر مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش، اظهار داشت: در پی این گزارش، تیم کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بلافاصله به بررسی موضوع پرداخت و مشخص شد که علت مرگ، درگیری و نزاع حیوان با دو قلاده شیر نر دیگر در محل نگهداری بوده است.
وی ادامه داد: نتایج بررسیها به وضوح نشان میدهد که این حادثه ناشی از سهل انگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونههای حیات وحش در باغ وحش بوده است و شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثهای شده است.
عباس نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونههای جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کرده و پیگیریهای قضایی این موضوع در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استانداردهای زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.