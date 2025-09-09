اعلام اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان
داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شدند.
جمعه ۲۱ شهریور
گل گهرسیرجان – سپاهان اصفهان
الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – فاطمه صالح آبادی – غزاله عاطفی
ناظر: جمیله کشاورز
نماینده کردستان – ملوان بندرانزلی
وجیهه رافتی جوان بخت – صبا عیوضی – نازنین قربانپور – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: افسانه هاشمی
سنگین ماشین ایستا البرز – پرسپولیس تهران
سحر بیباک – ژاله طوفانپور – ژیلا محرمی – سلاله جوادی
ناظر: انسیه خبازمافینژاد
فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام
زهرا رییسی – مرضیه بهداروند – نیلوفر محمدخانی – مینا کاظم پور
ناظر: سلطنت نوروزی