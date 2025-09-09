به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در این آیین با اشاره به جایگاه مهم تعاونی‌ها در اقتصادگفت:: ۵۷۰۰ تعاونی در استان کرمان فعال هستند که تاکنون بیش از ۷۶ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. واز این بین، هزار و ۹۴۵ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند و سایر تعاونی‌ها در حوزه‌های خدماتی، درمانی، صنعتی و معدنی مشغول به کار ند.

علیرضاابراهیمی یاد آور شد:: پارسال ۲۴۵ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون در قالب خط اعتباری ویژه به تعاونی‌های استان پرداخت شد. واکنون ۱۱۰۶ واحد مسکونی با ظرفیت تعاونی‌ها در دست ساخت است

وی تأکید کرد: در سند توسعه برای تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم اقتصاد و ۲۰ درصد سهم اشتغال تعریف شده؛ بنابراین باید با تقویت این بخش، ظرفیت‌های اقتصادی استان را به فعلیت برسانیم.

در این جشنواره ۱۳ تعاونی به عنوان تعاونی‌های برتر استان معرفی و تجلیل شدند که شامل: شرکت اعتبار کارکنان و بازنشستگان مس، فرایندگان پردازش یارانه، دانش‌گستر زیبای شایان، چندمنظوره گهر عمران سیرجان، ماهان شبکه کوثر ایرانیان، جهان صنعت پویای نگین مشیر، گهر زمین سمنگان، امید فردای فاخر، کشاورزی مهر ۳۰۶ بم، تعاونی مصرف استان کرمان، تعاونی مصرف ارگ جدید بم، اتری‌سازان کرمان و حومه و پیمانکاران مواد نفتی کرمان است.

همچنین شرکت‌های پسته رفسنجان، مجتمع صنعتی رفسنجان، خدماتی ـ درمانی مهرگان، تاکسی‌رانی کرمان، صنعت الکتریک کرمان، توسعه و عمرانی دهیاری بخش مرکزی رفسنجان، کهن ارگ قلعه سنگ سیرجان، راهیان زمین سمنگان، پیمانکاران گل‌گهر، حمل‌ونقل راهیان مس، مصرف کارکنان گل‌گهر سیرجان و بتن‌سازان سیرجان به عنوان تعاونی‌های شایسته تقدیر شدند.