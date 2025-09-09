پخش زنده
امروز: -
در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس همچنین بر اجرای برنامههای فاخر و باکیفیت با حضور قشرهای مختلف مردم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ وحید خلیلی، مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه مهاباد گفت: تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه دستاوردهای دوران دفاع مقدس، میزهای خدمت، اعزام گروههای بسیج جامعه پزشکی به مناطق کم برخوردار، پویش نذر خون، اکران فیلم در مساجد و برپایی اردوهای جهادی از مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس است.
گلباران مزار شهدا، تکریم خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، یادوارههای شهدا درشهرها و روستاها، نشستهای روشنگری و بصیرت افزایی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی از دیگر برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مهاباد است.
در این نشست همچنین بر تحکیم انسجام ملی بر محوریت مردم و تبیین رشادتهای دوران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه از زبان شاهدان و راویان جنگ تاکید شد.
هفته دفاع مقدس امسال، با شعار "ما فاتحان قلهایم" در سراسر کشور گرامی داشته میشود.