همایش بین المللی شعر پیامبر اعظم در شیراز
همایش بین المللی شعر پیامبر اعظم پنج شنبه در حرم مطهر شاهچراغ با معرفی برترینها به کار خود پایان میدهد.
خلیل شفیعی دبیر همایش بینالمللی شعر پیامبر اعظم (ص) گفت: این همایش همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد؛ این رویداد فرهنگی با حضور شاعران برجسته داخلی و خارجی بود .
وی افزود: در این دوره از همایش بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری و بررسیها، ۷۰ اثر برگزیده انتخاب شد. شفیعی ادامه داد: از میان آثار منتخب، ۱۰ اثر متعلق به شاعران غیرایرانی است که نشاندهنده بُعد بینالمللی این رویداد معنوی و ادبی است.
دبیر همایش هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ و سیره نبوی از مسیر شعر و ادب دانست و اظهار داشت: حضور شاعران از کشورهای مختلف و استقبال گسترده از این جشنواره، بیانگر ظرفیت بالای شعر در گسترش پیام صلح، رحمت و معنویت پیامبر اسلام (ص) است.