



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش بین المللی شعر پیامبر اعظم پنج شنبه در حرم مطهر شاهچراغ با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان می دهد .

خلیل شفیعی دبیر همایش بین‌المللی شعر پیامبر اعظم (ص) گفت: این همایش همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد؛ این رویداد فرهنگی با حضور شاعران برجسته داخلی و خارجی بود .

وی افزود: در این دوره از همایش بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری و بررسی‌ها، ۷۰ اثر برگزیده انتخاب شد. شفیعی ادامه داد: از میان آثار منتخب، ۱۰ اثر متعلق به شاعران غیرایرانی است که نشان‌دهنده بُعد بین‌المللی این رویداد معنوی و ادبی است.

دبیر همایش هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ و سیره نبوی از مسیر شعر و ادب دانست و اظهار داشت: حضور شاعران از کشور‌های مختلف و استقبال گسترده از این جشنواره، بیانگر ظرفیت بالای شعر در گسترش پیام صلح، رحمت و معنویت پیامبر اسلام (ص) است.