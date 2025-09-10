کشف ۲۴ هزار لیترگاز مایع قاچاق در یزد
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۲۴ هزار کیلوگرم گاز مایع قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد یک دستگاه تریلی حامل گاز مایع را در محورهای مواصلاتی مشاهده و تریلی را برای بررسی مدارک متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از تریلی، ۲۴ هزار کیلوگرم گاز مایع که بدون مجوز و به صورت قاچاق حمل میشد کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان یزد افزود: متهم که قصد انتقال این محموله از مرکز کشور به استانهای شرقی را داشت با تشکیل پرونده مربوطه به مقامات قضائی معرفی شد.