۸ سابریست به اردوی تیم ملی شمشیربازی دعوت شدند
کادرفنی تیم ملی شمشیربازی سابر، ۸ سابریست را به اردو فراخواند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پس از برگزاری رقابتهای ستلایت و فینال لیگ برتر سابر در ارومیه، اردوی آمادهسازی تیم ملی سابر مردان از ۲۲ شهریور در تهران آغاز میشود. این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و شمشیربازان دعوتشده از استانهای تهران، گیلان، فارس، یزد و مازندران زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.
اعضای دعوتشده به اردو به شرح زیر است:
علی پاکدامن (تهران)
محمد فتوحی (یزد)
نیما آقایی (تهران)
دانیال دانشمند (تهران)
طاها کارگرپور (گیلان)
محمدمهدی شاکر (فارس)
پارسا پورسلمانی (یزد)
احمدرضا شهمیری (مازندران)
ورود ملیپوشان به اردو ۲۲ شهریور و شروع رسمی تمرینات از ۲۳ شهریور خواهد بود.