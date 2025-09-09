بر اثر تصادف در محور هفتکل به رامهرمز یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: خبر داد: این سانحه رانندگی در ساعت ۱۳:۴۷ امروز سه شنبه (۱۸ شهریور) در مسیر هفتکل به رامهرمز، روبروی روستای هویر بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ساینا با یک کامیون به وقوع پیوست.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه یک مرد ۴۱ ساله جان خود را از دست داد و پنج نفر از جمله چهار خانم ۴۰، ۳۹، ۳۴ و ۱۲ ساله و یک پسربچه ۴ ساله مصدوم شدند.