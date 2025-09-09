در درگیری مسلحانه میان نیرو‌های انتظامی و گروهی از اشرار در منطقه کوه دزپارت، یکی از ماموران فراجا به نام اصغر بندری به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این حادثه هنگام اجرای عملیات مقابله با عناصر مسلح روی داد و ماموریت برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل همچنان ادامه دارد.

برای انتقال پیکر این شهید، پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان یک فروند بالگرد به ارتفاعات اعزام کرده است. همچنین به گفته منابع آگاه، تحقیقات اولیه برای شناسایی و دستگیری اشرار در ارتفاعات منطقه آغاز شده است.

منطقه کوهستانی دزپارت در شمال شرق استان خوزستان و در محدوده شهرستان ایذه قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی صعب‌العبور، یکی از کانون‌های عملیاتی نیرو‌های انتظامی و امنیتی برای مقابله با اشرار محسوب می‌شود.