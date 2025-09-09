معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند از آغاز برداشت پسته از ۸۶۷ هکتار از باغات این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل الهیاری گفت: برداشت پسته در شهرستان مرند امسال با توجه به شرایط اقلیمی از اواخر مردادماه آغاز و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت باغات پسته منطقه به ۸۶۷ هکتار رسیده است که از این مقدار باغ، ۶۴۲ هکتار باغات بارور است و پیش بینی می‌شود امسال ۸۳۴ تن محصول پسته خشک تولید بشود.

الهیاری ارقام غالب پسته در شهرستان مرند را اکبری، احمدآقایی، کرامتی، کله‌قوچی و اوحدی که از مرغوبیت و بازارپسندی خوبی برخوردارند، اعلام کرد.

وی اضافه کرد: توسعه سطح زیرکشت پسته در شهرستان مرند از اولویت‌های کاری این مدیریت بوده و پیش‌بینی می‌شود اراضی زیر کشت پسته در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۵ هکتار افزایش یابد.

الهیاری با اشاره به اینکه از جمله مشکلاتی که هر ساله پسته‌کاران با آن درگیر هستند نوسانات قیمت این محصول در بازار‌ها است، افزود: در سال زراعی جاری با توجه به افزایش بی‌سابقه دما و در نتیجه آن بالا رفتن شوری آب و از طرف دیگر خاموشی متناوب چاه موتور‌ها موجب تنش زیادی به درختان محصول پسته شد.

وی همچنین اذعان کرد: در خصوص مدیریت تلفیقی آفات پسته به خصوص پسیل پسته اقدامات خوبی از جمله نصب کارت زرد، مبارزه غیر شیمیایی با پسیل و ... صورت گرفته است.

الهیاری اظهار کرد: پسته یک مزیت اقتصادی برای ارزآوری غیر نفتی در کشور است و باید این مزیت را گسترش داد و از تولید کنندگان پسته در مقابل مشکلات مختلف از جمله هزینه نگهداری و تیمارداری درختان، قیمت سموم، کود‌های حیوانی، شیمیایی و دستمزد کارگر حمایت می‌کنیم متاسفانه بسیاری از پسته کاران خرده مالک هستند که با فروش محصول باغ خود نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک سال زندگی شان برآیند.

وی ادامه داد: با توجه به طولانی بودن دوره بهره برداری و درآمدزایی پسته برای کشاورزانی که درآمد دیگری ندارند، هزینه نگهداری این محصول بسیار بالا است و دلالان نیز در این میان جولان می‌دهند. برخی کشاورزان نمی‌توانند کود‌های گران‌قیمت را خریداری کنند و ترجیح آنها استفاده از کود‌های حیوانی با قیمت بسیار پایین است که در این صورت کیفیت پسته کاهش می‌یابد؛ بنابراین این مسائل موجب افت جدی تولید پسته شده و برای بهبود وضعیت این صنعت حمایت از پسته‌کاران ضروری است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند به محدودیت‌های آبی منطقه و شوری خاک که امکان توسعه محصولات دیگر کشاورزی وجود ندارد یادآور شد: کشاورزان باید محدودیت‌های کشت محصولات آب بر را به خوبی درک و روش‌های نوین کشاورزی را جایگزین روش‌های سنتی خود کنند و اقدم به تغییر الگوی کشت کنند.

الهیاری ابراز کرد: در صورت تامین آب مورد نیاز کشاورزی از حوضه دیگر و آب رودخانه ارس به حوضه این شهرستان میزان سطح زیرکشت این محصول افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشت پسته به صورت ویژه در شهرستان شروع شده و طی ۱۰ سال گذشته این امر بیش از گذشته به صورت جدی رو به گسترش می‌باشد، گفت: یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های جهاد کشاورزی تغییر الگوی کشت در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از گونه‌های گیاهی مقاومتر به شرایط کم آبی منطقه است که بر همین اساس توسعه کشت محصول پسته در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

الهیاری تصریح کرد: عمده محصول تولیدی پسته شهرستان به صورت‌تر به بازار عرضه می‌شود و با توجه به اینکه بخش یامچی شهرستان قطب تولید پسته در استان است، برای جلوگیری از نوسانات بازار ۳ واحد ترمینال ضبط پسته مکانیزه و با تعدادی دستگاه پوست گیری خانگی فراوری و محصول فرآوری شده در صورت نیاز به بازار عرضه می‌شود.

لازم به ذکر است که شهرستان مرند دارای رتبه دوم در تولید پسته در استان است.