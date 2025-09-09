پخش زنده
بزرگداشت شهدای قیام ۱۷ شهریور دیشب در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر نسخه کامل زندگی پاک و برادری اسلامی را به بشریت عرضه کرد و امروز مقتضای این برادری، یاری مردم مظلوم غزه است.
حجتالاسلام والمسلمین علیمرادی، ۱۷ شهریور را روز رسوایی رژیم طاغوت و آمریکا دانست و تاکید کرد: همانگونه که ملت ایران آن روز با دست خالی مقابل رژیم و قدرتهای استکباری ایستاد، امروز نیز با تکیه بر توان مردم، قدرت دفاعی و اتحاد ملی ایستادگی ایران ادامه دارد.