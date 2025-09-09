به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر نسخه کامل زندگی پاک و برادری اسلامی را به بشریت عرضه کرد و امروز مقتضای این برادری، یاری مردم مظلوم غزه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیمرادی، ۱۷ شهریور را روز رسوایی رژیم طاغوت و آمریکا دانست و تاکید کرد: همان‌گونه که ملت ایران آن روز با دست خالی مقابل رژیم و قدرت‌های استکباری ایستاد، امروز نیز با تکیه بر توان مردم، قدرت دفاعی و اتحاد ملی ایستادگی ایران ادامه دارد.