ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتیِ «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی دربیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با محوربررسی ظرفیت‌های گردشگری کرمان اعلام شد.

به گزارش خبر گزار ی صداوسیما مرکز کرمان،استاندار کرمان با اعلام انتخاب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدف‌گذاری استان در سال آینده جلب توجه ملی و بین‌المللی به ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری کرمان است و در این مسیر، ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتی «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی استان خواهد بود.

محمدعلی طالبی در بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری ، با تأکید بر تدوین رویکردی نوین در توسعه گردشگری استان کرمان اظهار کرد: برای سال آینده شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را برگزیدیم؛ شعاری که مأموریت اصلی آن جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گردشگری کرمان است

وی با اشاره به مزیت‌های زیرساختی استان تصریح کرد: وجود پنج فرودگاه فعال، شبکه گسترده ریلی، جاده‌های ارتباطی، مناطق ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ رشته ثبت‌شده صنایع‌دستی، کرمان را به استانی استراتژیک در عرصه گردشگری تبدیل کرده است

استاندار کرمان راه‌اندازی یک ایرلاین جدید، بهسازی فرودگاه بم، توسعه شبکه ریلی، بازسازی جاده‌های مواصلاتی و ارتقاء امکانات حمل‌ونقل از مهم‌ترین طرحهایی است که برای افزایش دسترسی گردشگران و ارتقاء کیفیت سفر به کرمان پیگیری می شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معادن استان خاطرنشان کرد: کرمان علاوه بر گردشگری فرهنگی و زیارتی، می‌تواند پیشگام گردشگری معدنی در کشور باشد. تونل‌های معادن زغال‌سنگ، سنگ و ... از ظرفیت‌های مهمی هستند که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند به مقاصد جذاب گردشگری صنعتی و معدنی بدل شوند.