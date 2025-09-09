به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، واحدی که بیش از ۵۰ نوع انواع نوشت افزار شامل انواع خودکار، ماژیک، ست اندازه گیری، پاک کن، غلط گیر، روان نویس، انواع خمیر‌های بازی، رنگ‌ها و شابلن و اقلامی دیگر را تولید می‌کند.

این واحد ظرفیت تولید سالانه میلیون‌ها قطعه از این اقلام را دارد و آنچه تولید می‌کند علاوه بر یزد در بسیاری از استان‌ها نیزعرضه می‌شود.

در حال حاضر ۱۷۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کارند، اما بخشی از کار نیز در منازل و بدست خانواده‌هایی انجام می‌شود که دستمزدی که می‌گیرند کمک کار تامین زندگی شان باشد.

مثل این واحد تولیدی که اقلامی با کیفیت و مطابق استاندارد‌های جهانی تولید دارند کم نیستند، اما آنچه برای تولید و اشتغال کشورمان تهدیدی جدی است ورود اقلامی مشابه بصورت قاچاق و البته بی کیفیت است و این عزمی همگانی برای جلوگیری از قاچاق نوشت افزار را می‌طلبد.