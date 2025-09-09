به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: ۴۰ هزار بسته معیشتی در قالب پویش ایران عاشورایی توسط بسیجیان تهیه و بین نیازمندان استان توزیع شده است.

محمد روحانی افزود: این پویش از اربعین حسینی آغاز شد و تا میلاد پیامبر (ص) ادامه دارد.

وی ادامه داد: ارزش هر سبد معیشتی که توسط بسیج سازندگی تهیه شده، دست کم ۱۰ میلیون ریال است.

روحانی گفت: برنج، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و چای برخی از اقلام این سبد معیشتی است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان رضوی بیان کرد: «ایران عاشورایی تنها یک جغرافیا نیست، بلکه یک روحیه است و امیدواریم این زنجیره محبت که با بسته‌ های معیشتی و خدمات جهادی شکل گرفته است، الگویی برای همدلی و حمایت از مردم عزیزمان باشد».

روحانی گفت: این پویش اکنون به توزیع سبدهای معیشتی در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) منتهی شده است و تا ابتدای مهر نیز برنامه‌ های ویژه‌ ای برای دانش‌ آموزان شامل تهیه لوازم‌ التحریر و کفش اجرا خواهد شد.