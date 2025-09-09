توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در خراسان رضوی
۴۰ هزار بسته معیشتی در پویش ایران عاشورایی از اربعین تا میلاد پیامبر (ص) درخراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: ۴۰ هزار بسته معیشتی در قالب پویش ایران عاشورایی توسط بسیجیان تهیه و بین نیازمندان استان توزیع شده است.
محمد روحانی افزود: این پویش از اربعین حسینی آغاز شد و تا میلاد پیامبر (ص) ادامه دارد.
وی ادامه داد: ارزش هر سبد معیشتی که توسط بسیج سازندگی تهیه شده، دست کم ۱۰ میلیون ریال است.
روحانی گفت: برنج، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و چای برخی از اقلام این سبد معیشتی است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان رضوی بیان کرد: «ایران عاشورایی تنها یک جغرافیا نیست، بلکه یک روحیه است و امیدواریم این زنجیره محبت که با بسته های معیشتی و خدمات جهادی شکل گرفته است، الگویی برای همدلی و حمایت از مردم عزیزمان باشد».
روحانی گفت: این پویش اکنون به توزیع سبدهای معیشتی در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) منتهی شده است و تا ابتدای مهر نیز برنامه های ویژه ای برای دانش آموزان شامل تهیه لوازم التحریر و کفش اجرا خواهد شد.