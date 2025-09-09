بازرس کل استان با حضور در شرکت آب و فاضلاب کردستان با مردم دیدار کرد و پای درددل‌های آنان نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سه شنبه‌های با مردم، این بار با حضور بازرس کل استان به همراه معاونانش در شرکت آب و فاضلاب کردستان برگزار شد.

بازرس کل استان امروز بعد از شنیدن درد دل‌های مردم و دستور پیگیری و حل مشکلات آنان گفت مدیریت منابع آبی در حوزه تخصیص و مصرف یکی از دغدغه‌های جدی است .

فرهاد مدیر عامل آبفای استان کردستان با اشاره به اینکه با پنجمین سال خشکسالی مواجه هستیم خواستار مصرفه بهینه آب از جانب شهروندان شد.